اعلنت "المصلحة الوطنية ل​نهر الليطاني​" في بيان عن استحداث محطة مراقبة نوعية ​المياه​ على الضفة الغربية لنهر الليطاني في نطاق مركز خربة قنفار، بالتعاون مع المشروع الهولندي.

شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة نهر الليطاني استحدثت محطة جديدة لمراقبة نوعية المياه على الضفة الغربية للنهر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .