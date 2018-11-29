اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة تستعرض دراسات مالية متعلقة بتمويل الأقضية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​اللجان النيابية المشتركة​ والمكلفة درس الإقتراحات المتعلقة باللامركزية الإدارية جلسة برئاسة النائب ​جورج عدوان​، وبحضور النواب ​سمير الجسر​، ​نواف الموسوي​، الآن عون، ​سامي الجميل​، ​جورج عقيص​، ​نقولا نحاس​، ​اسامة سعد​، ​بلال عبدالله​، ​عدنان طرابلسي​، ​سليم عون​ و​هنري شديد​.

وتابعت خلال الجلسة درس إقتراحات القوانين المتعلقة باللامركزية الإدارية، وقد إستعرض الخبير المالي سامي عطاالله بعض الدراسات المالية والإقتصادية المتعلقة بتمويل الأقضية.

وفي الإطار عينه، إطلع الحاضرون على التوقعات المالية والإقتصادية التي يمكن أن تؤخذ بعين الإعتبار لتمويل الأقضية، وإستعرضوا النفقات العامة التي تخصصها الدولة المركزية ونسب توزيعها في حال تم إقرار اللامركزية الإدارية، إضافة إلى إطلاعهم على نفقات البلديات في الوقت الراهن، وصولاً لعرض التقديرات المالية لحاجات السلطة المركزية.

كذلك توقفت اللجنة عند القوانين المقارنة لجهة النسب المئوية لتوزيع الواردات بين السلطة المركزية والسلطات اللامركزية، والمؤشرات المعتمدةلهذه الغاية، لا سيما مؤشرات المساحة والسكان والتنمية ونسب الجباية.