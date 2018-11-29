علم الدين: لا نتنازل من أجل الحريري أو المستقبل من أجل مستقبل البلد

أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​عثمان علم الدين​، خلال حديث إذاعي، أن "تيار "المستقبل" ليس حكراً على طائفة و الحالة الإستفزازية ونزول الناس إلى الشارع كانت بسبب التطاول على رموز المستقبل"، مشيراً إلى "أننا نريد حكومة تحد من الفساد والهدر فنحن في انهيار رسمي".

ولفت إلى "أننا لا نستطيع كمؤسسات في الدولة اللبنانية أن نحتمل أكثر من هذا العجز المالي"، معتبرا "أننا نتنازل لا من أجل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أو من أجل تيار "المستقبل" بل من أجل مصلحة البلد، فالرئيس الحريري قبل ب​قانون الإنتخابات​ الذي قلّص حجمنا"، متسائلا عن "السبب الذي أن يجب نكون دائماً "أم الصبي" ولا أحد غيرنا".

وأوضح "أنهم إذا ارادوا أن يكملوا فالحريري لديه تشكيلته وليسلموه الأسماء"، مشيراً إلى "أننا إذا لم نقتنع أن البلد منهار وعلينا أن ننشله من الإنهيار فنحن في مشكلة كبيرة لأننا في أسوأ وقت وعلينا أن نتكاتف من أجل إنقاذ البلد".

وشدّد علم الدين على أن "مسؤولية البلد ليست على عاتق حزب واحد أو تيار واحد"، مشيراً إلى أن "ما نحتاجه هو أن تقوم الدولة بتنفيذ مشاريعها على الأرض".