ردا على الاستيلاء على 3 سفن.. الرئيس الأوكراني: سنفرض قيودًا على المواطنين الروس في البلاد

أعلن الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو، الخميس، أنه سيفرض قيودًا بحق المواطنين الروس الموجودين في بلاده.



وفي تغريدة عبر توتير، قال بوروشينكو "الحكومة الأوكرانية ستفرض قيودًا غير محددة على المواطنين الروس .. أعتقد أنها خطوة مبررة تماما"، من دون توضيح طبيعة تلك القيود.



وأكد الرئيس الأوكراني أن هذا الإجراء جاء ردا على استيلاء روسيا على 3 سفن أوكرانية وطاقمها في مضيق "كيرتش"، ببحر آزوف.



وقد منعت السلطات الأوكرانية بالفعل دخول الروس إلى أراضيها بعد التوتر الأخير بين البلدين.



وقررت روسيا، الأربعاء، سجن 3 عسكريين أوكرانيين جدد من أصل 24، تم توقيفهم مع سفنهم في مضيق "كيرتش"، ببحر آزوف، الأحد الماضي، من دون توضيح مصير الباقين.



وتبادلت كييف وموسكو، الاتهامات بعدما احتجزت روسيا 3 سفن أوكرانية في بحر آزوف، إثر إطلاق النار عليها.



وبينما قالت موسكو إن هذه السفن دخلت المياه الإقليمية الروسية بـ"صورة غير مشروعة"، قالت كييف إن سفنها لم ترتكب أي مخالفة، واتهمت روسيا بـ"العدوان العسكري".