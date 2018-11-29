دعا للإبتعاد عن الدولار.. أردوغان يدفع ثمن صواريخ إس-400 بالليرة التركية أو الروبل الروسي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أن أنقرة وموسكو اتفقتا على أن تسدد تركيا ثمن أنظمة الدفاع «إس-400» الروسية بالروبل أو بالليرة التركية، فيما دعا العالم الإسلامي إلى استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري.



وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول: «هناك اتفاق بيننا لتتم الصفقة بالروبل أو الليرة التركية». ويأتي الإعلان غداة تصريحات للرئيس الروسي فلاديمير بوتين عرض خلالها تخلّي بلاده عن الدولار، العملة المستخدمة في التجارة العالمية، كقرار حيوي للاقتصاد الروسي.



ودعا أردوغان أيضاً إلى أن تتم المبادلات التركية بالليرة التركية لدعم العملة الوطنية التي تراجعت كثيراً هذا العام، في إشارة إلى تجنب التعامل بالدولار.



ولا تنظر واشنطن بعين الرضا لشراء تركيا هذه الأنظمة الدفاعية الروسية، والتي أكدت أنها لا تتماشى مع الأنظمة الدفاعية للأطلسي.



وقال أردوغان، الخميس، إن أنظمة إس-400 ستسلم بحلول نهاية العام المقبل. يأتي ذلك فيما دعا الرئيس التركي، أعضاء منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع، الأربعاء، في إسطنبول لاستخدام عملاتهم الوطنية في مبادلاتهم التجارية. وقال: «ليس لدينا من حل آخر سوى استخدام العملة المحلية. وإلا سيستمر سحقنا بأسعار الصرف».



وقال أردوغان في أغسطس/آب الماضي، إن بلاده تتعرض لحرب اقتصادية، متوعداً بمواجهتها والعمل على تحدّي الظروف السياسية التي تسببت في انهيارها، خاصة بعد العقوبات التي فرضتها أميركا على أنقرة، بسبب احتجاز الأخيرة لقِس أميركي.



وقال أردوغان، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري «كومسيك»، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، إن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: «كلما زاد حجم التجارة بين الدول الأعضاء في كومسيك، صارت أقوى».



كما دعا أردوغان إلى عدم الوقوع في فخاخ أولئك الذين يحاولون الإيقاع بين المسلمين، من خلال التركيز على النقاط الخلافية والتباينات. وأكد مجدداً حرص تركيا على رفع التبادل التجاري بين دول منظمة التعاون الإسلامي إلى 25?، داعياً الدول المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل نظام التجارة التفضيلية فيما بينها.