"مجرور عاشور" الى القضاء: إزالة المخالفات أم سقوط الدولة؟

انفجر مجرور الرملة البيضاء، قرب الـ"إيدن باي"، وانفجرت معه الفضيحة في بيروت. الفضيحة كشفت عن منسوب غير مسبوق من الفساد في لبنان، ولم تكشف النقاب عنها إلاّ الأمطار الغزيرة والفيضانات.

اجتمعت لجنة الاشغال النيابية للبحث في الملف والوصول إلى المسؤولين مُباشرةً، وما تصريح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق بعد الجلسة إلاّ الأكثر تعبيراً: "على القضاء أن يستكمل التحقيقات في هذه الفضيحة كونه الجهة التي بدأت بها، وإلاّ ماذا يفعل مدعي عام التمييز في جلسة لجنة الاشغال؟".

بموازاة هذه الضجّة التي أثارها المجرور الشهير، علم موقع mtv أنّ الناشط البيئي رجا نجيم تقدّم بشكوى إلى قوى الأمن الداخلي ومدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي حول مبنى عاشور على شاطىء الرملة البيضاء، ضد أصحاب المشروع مذكّراً بالشكاوى السابقة التي رفعها في هذا الملف عندما تمّت مخالفة نص قرار وزير الأشغال والنقل تاريخ ٢٨/٣/٢٠١٨ والخرائط المرفقة به والإقدام على التعدي على الاملاك العامة البحرية.

وتضمّنت الشكوى أيضاً: "نرجو من حضرتكم وتطبيقاً للقانون، أن تقوموا بالسرعة اللازمة لإعادة الحال الى ما كانت عليه في الماضي مع إزالة فورية للمخالفات والتعديات كافةً المشيدة على الشاطىء ومنها الانشاءات الخرسانية والصخرية من جلول وجدران دعم وأدراج وصبيات أرضية وتجهيزات (كونتينورات ثابتة أو متحركة) وتمديدات صحية وسنكرية وكهربائيّة... الخ، كما وخصوصاً الدرج الخرساني والصخري المثبت في وسط البناء والموجود خارج حدود العقار وعلى الشاطىء الرملي سيّما أن موافقة الوزير ولو هي اصلا غير قانونية ينتهي مفعولها بتاريخ ١٥/١١/٢٠١٨".

وضمن شكوى ثانية، توجّه نجيم إلى القيسي قائلاً: "يمكن الملاحظة بوضوح من هذه الصور بأن هذه المنطقة التي هي في الأساس رملية، أصبحت ترابية ركامية (نوع من جرفيات) بسبب (وسام) عاشور الذي عبث بها وبطبيعة أرضها على طول الفترات السابقة كما فعل أيضاً في القسم الجنوبي من الشاطىء"، مُضيفاً: "هذه أيضاً مخالفات تضاف الى سابقاتها وعليه بعد أن يتم نقل المجرور الى الجهة الجنوبية نسبة الى مبنى الـ"إيدن باي" يجب اعادة الشاطىء الرملي الى وضعه وطبيعته الأصلية كما الى منسوبه الأساسي وذلك بإزالة هذه الردميات كافةً، إذ أنّ الرمول البحرية لا تزال موجودة تحت هذه الردميات الترابية كما أيضاً نطالب حضرتكم باتخاذ الاجراءات الضرورية لكي يتم نفس الشيء من الناحية الجنوبية من الشاطىء الرملي كما من أمام مبنى عاشور على الرملة البيضاء".