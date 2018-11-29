البشير: مواطنو دارفور وعوا الدرس

قال رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، إن المواطنين بولايات دارفور قد وعوا الدرس ودفعوا ثمن الحروب والإنفلاتات الأمنية بالإقليم، وإن الأهالي هناك طردوا الشيطان وبدأوا مرحلة جديدة وستكون دارفور أفضل مما كانت عليه، مؤكداً أن الحرب قد إنتهت ولن تتكرر.

وافتتح البشير، يوم الخميس، فضائية جنوب دارفور بمدينة نيالا، وأثنى على دور العاملين بالإعلام بالولاية وخارجها في عكس الوجه المشرق للولاية وتصحيح الصورة المقلوبة عن دارفور التي يحاول الإعلام المعادي عكسها.

كما افتتح الرئيس بحسب شبكة الشروق – خلال زيارته لجنوب دارفور عدداً من المنشآت: مدينة البشير الرياضية والثقافية، ومقر الإمدادات الطبية الذي يوفر الأدوية كافة لولايات دارفور والمنقذة للحياة بوجه خاص، بجانب محطة كهرباء نيالا الجديدة بطاقة قدرها 36 ميقاواط، ويتوقع أن تصل المحطة في الأعوام القادمة إلى 70ميقاواط، وكلية العلوم الصحية والتقنية جامعة (إسطنبول) التي سيبدأ القبول بها العام الجديد في تخصص التمريض العالي الذي يشمل قسمي التخدير والطوارئ، بالإضافة إلى مسرح البحير ومباني قصر الضيافة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)