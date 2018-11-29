شمال دارفور تدرس خططاً للمحافظة على حزام الصمغ العربي بالولاية

بحث وزير الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال دارفور عادل محجوب حسين يوم الخميس بمكتبه السبل المثلي للمحافظة علي حزام الصمغ العربي وزيادة انتاجيته بالولاية مع مدير إدارة الغابات بالوزارة ورئيس إتحاد منتجي الصمغ العربي بالولاية . وأكد الوزير دعم وزارته ورعايتها لحزام الصمغ العربي بالولاية بإعتبارها من الموارد الاقتصادية الجليلة والكبيرة للبلاد عامة والولاية بصفة خاصة ، علاوة علي دور الحزام في حماية البيئة ، معلناً سعي وزارته لإنشاء بورصة لمنتج الصمغ العربي بالولاية ودعم المنتجين عبر توفير التمويل الأصغر بجانب فتح خطوط للنار لحماية الغابات بالولاية . وفي السياق طالب رئيس إتحاد منتجي الصمغ العربي بحسب سونا – خلال اللقاء بضرورة مساندة الإتحاد والمنتجين من خلال توفير الدعم المادي والتدريب والتشديد على المحافظة على غابات الصمغ العربي حتي يسهم ذلك في زيادة المنتج . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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