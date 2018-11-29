الإعلان عن بدء ضخ البنزين من بورتسودان للخرطوم

بدأت عمليات ضخ البنزين من ميناء بورتسودان للعاصمة الخرطوم قد بدأ اعتباراً من يوم الخميس، لتوفير الوقود بالمحطات وإنهاء الأزمة التي شهدتها العاصمة وعدد من الولايات أخيراً.

وبحسب وكالة السودان للأنباء “سونا” فإن حاجة السودان للبنزين تبلغ حوالى أربعة آلاف طن يومياً، وتنتج مصفاة الخرطوم 3200 طن، وأنه تم استيراد ما يغطي الحاجة ومتوفر في بورتسودان حالياً.

وكان رئيس مجلس الوزراء القومي معتز موسى أصدر الأربعاء قراراً بتعيين م. أزهري إبراهيم باسبار وكيلاً لوزارة النفط والغاز والمعادن، كما أصدر قراراً آخر قضى بموجبه بإعفاء مدير الإدارة العامة للإمداد بوزارة النفط.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)