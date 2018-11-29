كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليرة التركية.. كابوس مستمر يؤرق أردوغان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثرت انهيار الليرة التركية على ديون إسطنبول، حيث دفعت السياسات الاقتصادية الفاشلة، الذي يتبعها الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، في ارتفاع صافى الديون الخارجية إلى 457 مليار دولار.

انهيار الليرة التركية أصاب اقتصاد البلاد بصدمة هبوط حاد، حيث بلغت نسبة التضخم خلال سبتمبر 24.52%، وهي تعد النسبة الأعلى منذ 15 عاما.