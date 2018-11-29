كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: احتجاجات الأهواز تدخل أسبوعها الرابع بمحافظة خوزستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخلت الاحتجاجات العمالية بمحافظة خوزستان، جنوب غرب إيران، أسبوعها الرابع على وقع تصاعد الغضب الشعبي، حسبما نقلت "سكاي نيوز عربية" عن ناشطين.

وأوضح الناشطون أن "المظاهرات مستمرة منذ 24 يوماً في الأهواز، حيث يطالب عمال قصب السكر بمستحقاتهم المتأخرة منذ أشهر عدة، بسبب فساد النظام".

وانطلق المتظاهرون إلى مقر قائم مقامية مدينة السوس، حيث يعتصم عمال منذ أسابيع، وهم يهتفون بشعارات مناهضة للنظام، وهدر المال العام على أنشطته في سوريا وهدر حقوقهم.

وأظهرت مقاطع مصورة، نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، "منظمة مجاهدي خلق"، وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مئات العمال والمواطنين الذين انضموا إلى الاحتجاجات العمالية، وهم يهتفون "أتركوا سوريا وفكروا بحالنا".

وخرج العمال لمسيرة نحو القائم مقامية بمدينة شوش. وهتف العمال بعدد من الشعارات تندد بقمع النظام للمطالبين بحقوقهم.

وأفاد تقرير لاتحاد العمال الحر انضمام مئات الأشخاص إلى حملة الدعم التي شكلت من قبل المعلمين والعمال والناشطين المدنيين لدعم العمال في معملي صناعة الصلب بمدينة الأهواز وقصب السكر في "هفت تبه"، مطالبين بمتابعة مطالبات المهنية والقانونية للعمال المحتجين خلال الأيام الماضية.

وأكد المركز الأهوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية، أن مسؤولي النظام في المنطقة ينهبون "مليارات الدولارات من المصانع والشركات وأموال الشعوب".

ووفقاً لذات المصدر، اشتبك عمال مدينة الأهواز مع قوات الشرطة، عندما حاولت منعهم من التوجه نحو شوارع المدينة.

وأطلق المحتجون هتافات باللغة العربية، تطالب بحقوقهم القومية، وتحسين الظروف المعيشية للعمال والموظفين.