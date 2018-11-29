الدرك الملكي يحجز 2 طن من مخدر الشيرا في ضواحي تطوان

كشف مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بني حسان، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، تمكنت أمس الأربعاء، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.

وأوضح المصدر لموقع “اليوم24” أن عناصر الدرك الملكي في قيادة بني حسان بضواحي إقليم تطوان أوقفت سيارة من نوع “Mercedes sprinter” محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، والتي يبلغ وزنها 2 طن و 400 كيلوغرام.

وأبرز المصدر أن عناصر الدرك الملكي أوقفت شخصين حاولا إغراء الدركيين بمبالغ مالية مهمة من أجل الإفراج عن الشحنة، وجرى حجز سيارتهما أيضاً.