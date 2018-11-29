كشف مصدر مطلع أن عناصر الدرك الملكي بني حسان، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، تمكنت أمس الأربعاء، من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا.
وأوضح المصدر لموقع “اليوم24” أن عناصر الدرك الملكي في قيادة بني حسان بضواحي إقليم تطوان أوقفت سيارة من نوع “Mercedes sprinter” محملة بكمية مهمة من مخدر الشيرا، والتي يبلغ وزنها 2 طن و 400 كيلوغرام.
وأبرز المصدر أن عناصر الدرك الملكي أوقفت شخصين حاولا إغراء الدركيين بمبالغ مالية مهمة من أجل الإفراج عن الشحنة، وجرى حجز سيارتهما أيضاً.
شكرا لقرائتكم خبر عن الدرك الملكي يحجز 2 طن من مخدر الشيرا في ضواحي تطوان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم 24 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم 24 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .