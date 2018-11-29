العثماني: تصريحات بعض السياسيين مغرقة في السلبية ويروجون المغالطات

قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، إن هناك بعض السياسيين يتحدثون عن أرقام معارضة للأرقام الرسمية، ووضف تصريحاتهم بـ”السلبية والمغرقة في السلبية”، التي “تصطدم أمام صخرة لغة الحقائق والأرقام الواقعية”.

وشدد العثماني في افتتاح المجلس الحكومي صباح اليوم الخميس، على أن المعطيات الرقمية الرسمية تعكس التطور الذي عرفه المغرب على مستوى تحسين مناخ الأعمال وجلب الاستثمارات الأجنبية، والاهتمام الكبير لوفود عدد من الدول بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمار ببلادنا.

ويرى العثماني أن الحركية التي يعرفها المغرب ليست عفوية، بل تأتي بفضل ريادة الملك في حفظ استقرار الوطن وفي ضمان إشعاعه إقليميا ودوليا، يضيف رئيس الخكومة، “ونتيجة إصلاحات تحققت في المغرب، كان لها تأثير إيجابي على عدد من المؤشرات”.

وأوضح رئيس الحكومة، أن ما تحقق “جاء نتيجة جهد أطر وكفاءات مغربية، أغلبهم يشتغلون في صمت، كل من موقعه سواء في القطاع العمومي أو في المؤسسات الرسمية أو في القطاع الخاص أو في المجتمع المدني”.

وذكر العثماني بمؤشر ممارسة الأعمال، وقال إن المغرب تحسن ترتيبه بـ9 نقاط، وأصبح الثاني عربيا والثالث إفريقيا والأول على مستوى شمال إفريقيا في جلب الاستثمارات.