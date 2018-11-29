شكرا لقرائتكم خبر عن الهند .. آلاف المزارعين يتظاهرون للإعفاء من الديون والان نبدء بالتفاصيل

تجمّع آلاف المزارعين في العاصمة الهندية، اليوم الخميس، للمشاركة في احتجاجات استمرت يومين، من أجل اتخاذ إجراءات جديدة، تشمل وضع حد أدنى لأسعار المحاصيل والإعفاء من الديون.

وتجمع المزارعون في نقاط مختلفة بأطراف المدينة، وساروا إلى منطقة رمليلا المترامية الأطراف. وقال منظمو الاحتجاجات إنهم سوف يسيرون نحو البرلمان غدا الجمعة. ومن المتوقع أن يحضر ما لا يقل عن 100 ألف مزارع.

وينظم المزارعون في الهند احتجاجات بصورة منتظمة لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات لمنحهم إعفاء من الديون، في ظل تعرض البلاد لموجات من الجفاف وتدمير للمحاصيل.

وكان ما يقدر بنحو 12 ألف و602 من المزارعين والعمال الزراعيين في الهند، انتحروا في عام 2015، بالإضافة إلى انتحار 11 ألف و370 آخرين في عام 2016، وفقا للبيانات المقدمة في البرلمان. أما إحصاءات الانتحار الخاصة بعام 2017 ، فهي غير متوفرة.