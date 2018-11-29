وزير الخارجية الألماني: ميثاق الهجرة الأممي لا يقيد الحقوق السيادية الألمانية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

دافع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس عن ميثاق الأمم المتحدة للهجرة في مواجهة الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ماس اليوم الخميس بالبرلمان الألماني "بوندستاج" إنه لن يتم تقييد الحقوق السيادية الوطنية أو نقلها إلى أي مكان من خلال الميثاق.

وأشار إلى أن الميثاق يعد ردا للمجتمع الدولي على تحد ليس له حلول وطنية محضة تماما، لافتا إلى أنه لأول مرة يتوافر خطاب نوايا عالمي من أجل أهداف مشتركة وتنظيم الهجرة غير النظامية، وقال: "النتيجة ستكون أنه لن يكون هناك قدر أكبر من الهجرة في العالم، وإنما أقل".

يذكر أن النائب البرلماني عن حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه اف دي) اليميني المعارض، جوتفريد كوريو، هاجم الحكومة الألمانية بشدة، وقال إن الميثاق "لا يعد سوى دعوة عن وعي للهجرة من ربوع العالم إلى ألمانيا دون وضع حد أقصى".

ومن جانبها أكدت رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني أندريا ليندهولتس هدف الكتل البرلمانية بالائتلاف الحاكم الرامية لتنظيم الهجرة والسيطرة عليها وتحجيمها .