كيف يفك الطب الشرعي طلاسم الجثث المحروقة؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الطبيب الشرعي يقيس الجثة لتحديد نوعها.. نتيجة العينات تحتاج من 6 لـ48 ساعة.. الطب الشرعي كشف جريمة حفيد خنق جده وأشعل النار في شقته بالظاهر

جهود مضنية تبذلها مصلحة الطب الشرعي في أثناء تعاملها مع قرارات النيابة العامة بتشريح جثث المجني عليهم خلال حوادث الحريق الجنائي، وخاصة تلك التي يقدم فيها الجاني على إشعال النيران في ضحيته عقب التخلص منه خشية انكشاف أمره، وطمس معالم جريمته لإبعاد الشبهات عن نفسه. النيابة العامة تصدر قرارا بتشريح الجثث التي يعثر عليها في مسرح الجريمة؛ للوقوف على أسباب الوفاة وهو الأمر الذي حدث الأسبوع الماضي في محافظة قنا بعد العثور على جثة مزارع في العقد الثالث من العمر، محروقة بزراعات مركز دشنا، وتبين مقتله على يد ابن عمه؛ بسبب خلاف على مبلغ 500 جنيه.

ماذا يفعل الطب الشرعي خلال تعامله مع مثل تلك البلاغات؟ كيف يفحص الجثث المحروقة ويحدد هويتها؟ كيف يحدد نوعية الحروق ويتعامل معها وصولا إلى فك لغز القضية؟ أسئلة نجيب عنها خلال السطور التالية.. نوع الحريق يقول الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين ومدير مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن حوادث القطارات والحرائق

ماذا يفعل الطب الشرعي خلال تعامله مع مثل تلك البلاغات؟ كيف يفحص الجثث المحروقة ويحدد هويتها؟ كيف يحدد نوعية الحروق ويتعامل معها وصولا إلى فك لغز القضية؟ أسئلة نجيب عنها خلال السطور التالية..

يقول الدكتور أيمن فودة، كبير الأطباء الشرعيين ومدير مصلحة الطب الشرعي الأسبق، إن حوادث القطارات والحرائق والغرق، من أصعب القضايا التي يتعامل معها الطبيب الشرعي، موضحا أنه غير مسموح لأحد بلمس الجثة إلا بعد قرار النيابة العامة بالتشريح، حيث يقرر الطبيب الشرعي أولا نوعية الحرق في الجثة، هل حيوية أم غير حيوية؟

ويضيف "فودة" في تصريحات لـ"التحرير" أن الحروق الحيوية هي التي تحدث قبل الوفاة وتنقسم إلى 3 درجات، الأولى: لونها أحمر، والثانية يتكون فيها سائل مصلي موجود داخل فقاعة، أما الدرجة الثالثة فيصل فيها الحريق إلى العضلات والأجزاء العميقة من الجسد.

ويشير إلى أن الطبيب الشرعي يبدأ بفحص مدى وصول الدخان إلى القصبة الهوائية في الغشاء المخاطي المبطن ببعض الخلايا، إذ بإمكانه تحديد مدى وجود آثار لتراكم الدخان في تلك المنطقة من عدمه، أما الحروق غير الحيوية تكون الإصابات في أماكن الحروق بجانب وجود كسر في الفخذ مثلا أو نزيف داخل البطن وآثار لحريق واضح، أو آثار لطعنات، وجميع تلك الحالات تحدث بعد الوفاة بالخنق مثلا.

"يقيس الطبيب الشرعي طول الجثة" يشرح كبير الأطباء الشرعيين أن ذلك الإجراء لتحديد نوع الجثة لذكر أم أنثى، ويبحث خلالها عن علامات مميزة فيها مثل وشم أو آثار لتدخل جراحي، بعدها يبحث الطبيب الشرعي عن الأجزاء التي لم تحرق، ويجري تحليل الـDNA، ومن خلال الحامض النووي يمكنه تحديد هويته بعد مطابقتها بالبصمة الوراثية، لتحديد هوية الشخص المعثور على جثته، ومن ثم مراجعة بلاغات التغيب.

ويؤكد الدكتور أيمن فودة أن نتائج التحاليل والعينات تظهر خلال مدة تترواح ما بين 6 - 48 ساعة، بعدها تكون تفاصيل الجثة وجميع المعلومات عنها على مكتب وكيل النائب العام داخل مظروف سري، وبعدها تصدر النيابة قرارها في القضية، بعد التوصل لهوية الجثة، وهو الجزء الأصعب في طور التحقيق الأولي، لحل اللغز.

ولعل ما دار داخل شقة سكنية بشارع إسماعيل أباظة في حي الظاهر بمحافظة القاهرة، خير مثال على دور الطب الشرعي في حل طلاسم بعض القضايا، كان الأمر يبدو أنه حريق عادي، لكن مع وجود جثة متفحمة لصاحب الشقة التسعيني، سلامة يوسف بدأت الشكوك تتزايد وقائمة المتهمين تتسع وتبين من تحريات المباحث وتحقيقات النيابة وجود شبهة جنائية.

لم يتوقع الموظف التسعيني أن يتجرد حفيده "مصطفى" من إنسانيته، مطيحا بعبارة "أعز من الوِلد وِلد الوِلد" بعد أن استغل حبه الشديد له في تنفيذ رغباته الشيطانية وسرقته، وحين اكتشف الجد نية الحفيد، لإتمام عملية السطو عليه ارتاب في أمره بعد بقائه طويلًا داخل غرفة نومه، ولم يجد الحفيد إلا التخلص من حياة جده، للحظات انتهى المجرم من التخطيط، لإنهاء جريمته التي أحكم حلقاتها في دقائق معدودة كقاتل محترف، فباغت الجد وأحكم قبضته على رقبته وقام بخنقه ببرود شديد حتى فارق الحياة.

ولم يكتف الحفيد بقتل جده، بل أشعل النيران في أرجاء الشقة، لإخفاء معالم جريمته التي يندى لها الجبين، قبل أن يتمكن الطب الشرعي من تحديد هوية المجني عليه وحل لغز العثور على جثته، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم الذي أقر بفعلته.