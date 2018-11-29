انت الان تتابع بسبب مورينيو.. سانشيز على أعتاب الرحيل من مانشستر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد على مبروك ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ م

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب رحيل أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فى ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة أساسية مع الفريق منذ بداية الموسم، وحسبما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فإن المهاجم التشيلي صاحب الـ29 عاما أبدى سخطه من عدم الدفع به فى التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر أمام فريق يانج بويز السويسري أمس فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدف للا شيء.

هذا ويعاني أليكسيس من تهميش مستمر من قبل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، فاللاعب لم يشارك إلا 30 مباراة منذ انضمامه فى يناير 2018، قادما من أرسنال فى صفقة تبادلية، مقابل لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان، الذي انتقل بدوره إلى صفوف الجانرز. الجدير بالذكر أن سانشيز هو صاحب أعلى راتب أسبوعى