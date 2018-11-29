بسبب مورينيو.. سانشيز على أعتاب الرحيل من مانشستر

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد على مبروك ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:٥٠ م
أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى اقتراب رحيل أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، فى ظل عدم مشاركة اللاعب بصورة أساسية مع الفريق منذ بداية الموسم، وحسبما أفادت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية فإن المهاجم التشيلي صاحب الـ29 عاما أبدى سخطه من عدم الدفع به فى التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر أمام فريق يانج بويز السويسري أمس فى إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتى انتهت بفوز اليونايتد بهدف للا شيء.
هذا ويعاني أليكسيس من تهميش مستمر من قبل البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق، فاللاعب لم يشارك إلا 30 مباراة منذ انضمامه فى يناير 2018، قادما من أرسنال فى صفقة تبادلية، مقابل لاعب الوسط الأرميني هنريك مخيتاريان، الذي انتقل بدوره إلى صفوف الجانرز. الجدير بالذكر أن سانشيز هو صاحب أعلى راتب أسبوعى
الجدير بالذكر أن سانشيز هو صاحب أعلى راتب أسبوعى فى مانشستر يونايتد والبريميرليج، حيث يحصل مهاجم برشلونة وأرسنال السابق على 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا فى مانشستر، وهو الأمر الذي قد يسمح لإدارة النادي لمناقشة العروض المقدمة له فى ظل عدم حاجة الفريق له، ويعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو الوجهة الأقرب لسانشيز فى يناير خاصة مع رغبة توماس توخيل مدرب الفريق فى تدعيم الخط الهجومي.
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