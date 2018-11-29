انت الان تتابع كيف تجني الدولة 700 مليار من «مخالفات البناء»؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - النواب يوافق على تقنين البناء على الأراضي الزراعية.. فماذا تجني الدولة من هذا القانون؟ وما هي الحصيلة المتوقعة له؟ وهل يفتح بابا جديدا للفساد؟

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والى فى اجتماع أمس الأربعاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائى تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة. وفيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة «تختص لجنه مشكلة فى كل محافظة بقرار من المحافظ المختص وتتكون اللجنه من «اثنين من الجهة الإدارية، واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى، وممثل هيئة الخدمات الحكومية».

تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح، مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017». 700 مليار جنيه.. حصيلة متوقعة اقترح النائب معتز محمود،

تتولى اللجنه تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح، مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقة على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017».700 مليار جنيه.. حصيلة متوقعة

اقترح النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن يتم تحصيل قيمة المخالفة بالتقسيط على 10 سنوات، وذلك من خلال تحصيل 100 جنيه على الوحدات السكنية فى الشهر، مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 20 مليون وحدة مخالفة، وبهذا سيتم تحصيل 24 مليار جنيه فى العام من الوحدات السكنية فقط، أما بالنسبة للوحدات التجارية -التي غيرت نشاطها- والبالغ عددها ما يقرب من 4 ملايين وحدة، فيتم تحصيل ألف جنيه منها فى المتوسط وهذا يعنى تحصيل 48 مليار سنويا، وبهذا يتم جمع 70 مليار سنويًا، لمدة 10 سنوات، أي تكون الحصيلة الإجمالية 700 مليار جنيه.

اقرأ أيضًا «التصالح في مخالفات البناء» يهدد حياة سكان 3 ملايين عقار

التصالح في «البناء على الأراضي الزراعية»

أكد النائب معتز محمود وحول مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، أنه تم الاتفاق مع عدد من ممثلي الحكومة والجهات المعنية، وفقًا للتصوير الجوي للقوات المسلحة 22 يوليو 2017، ضم كل الكتل السكانية المتاخمة للكردون، على أن تدخل للحيز العمراني، مشيرًا إلى أنه في هذه الحالة لا ينطبق عليها قانون الزراعة، بينما ينطبق عليها قانون مخالفات البناء، خصوصا أن هذه الأراضي الزراعية لا يمكن عودتها للزراعة مرة أخرى، بحيث يكون الامتداد من 1 إلى 1 ونص كيلو متر ويتم التصالح فيها.

تم بناء على خطاب من وزارة الزراعة إضافة فقرة للمادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء تنص على «لا يجوز التصالح فى البناء على الأراضى على الزراعية فيما عدا ما جاء فى الخطاب الوارد من قطاع الإدارة المركزية لحماية الأراضى بشأن الكتل السكنية المتاخمة للكتل السكنية القديمة وطبقا للتصوير الجوى الأخير في 22 يوليو عام 2017».

اقرأ أيضًا النواب: لا تأجيل لقانون التصالح في مخالفات البناء

سعر المتر المخالف

تم حسم قيمة التصالح بالتحديد فى اللائحة التنفيذية، بحيث لا تجاوز، القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، شاملا جميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية، والبالغ 800 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق محافظة القاهرة، الإسكندرية ومدينة الجيزة والمنطقة الاستثمارية لمدينة 6 أكتوبر، و500 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق مدن ومراكز باقى المحافظات، و200 جنيه للمتر المسطح من المباني الواقعة بنطاق القرى، وبالنسبة لمدن المجتمعات العمرانية الجديدة وتطبق بشأنها قيمة المتر المسطح فى مدن المحافظات الواقعة فى نطاقها.

كارثة

فى المقابل حذر الدكتور سامح العلايلى، عميد كلية التخطيط العمرانى الأسبق، من تبعات إقرار هذا القانون، قائلاً: «تطبيق هذا القانون سيسبب مشاكل كثيرة، أهمها خاص بإهدار أحد المبادئ الأساسية للعدالة وهو مبدأ الثواب والعقاب، فإذا غضضنا البصر عن الخطأ مقابل المال، فإن المخالفة ستكون هي الأصل، وتزداد العشوائية لإدراك المخالفين تقنين أوضاعهم يوم ما، مقابل المال.

وأضاف العلايلي لـ«التحرير»، أن التصالح فى مخالفات البناء فى المناطق العشوائية، يعنى الإقرار بشرعيتها وبقائها فى مواقعها، دون القدرة على الحد من انتشارها وتضخمها، رغم ارتفاع كثافاتها السكانية إلى معدلات هائلة، تتراوح بين 1000 و1400 شخص على الفدان، في الوقت الذي يحدد قانون التخطيط العمرانى الكثافات السكانية بـ100 فرد للفدان في المجتمعات الجديدة، وبين 120 إلى 150 فردا لكل فدان في المجتمعات القائمة.

وثالث تحذير أطلقه عميد التخطيط العمراني الأسبق، ناتج عن تنفيذ القانون من خلال الإدارات المحلية، رغم الفساد المستشري في بعض هذه الجهات، الأمر الذى يفتح أبوابا جديدة للفساد لم يسبق لها مثيل، نظرًا لحجم وعدد مخالفات البناء المنتشرة فى كافة أرجاء البلاد.

اقرأ أيضًا حصاد عقارات 2018.. تراجع كبير في الطلب وقفزات قليلة

بعض مواد مشروع القانون

المادة الأولى:

يجوز التصالح في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى:

الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا، والمخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.

المادة الثانية:

تشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، برئاسة مهندس استشارى تخصص هندسة إنشائية وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين، أحدهما مدنى والآخر معمارى، معتمدين لدى الجهة الإدارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

ويصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال. وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد اختيار رئيس وأعضاء اللجنة والإجراءات والضوابط التي تتبعها في مباشرة اختصاصاتها.

المادة الثالثة

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات الرسم.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تُتخذ بشأنها، وإعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد بذلك مثبتا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه. وتتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التي لم تُقدم بشأنها طلبات تصالح خلال المدة المقررة.

المادة الرابعة

تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون بالبت في طلبات التصالح، وعلى اللجنة أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسى معتمد من مهندسين استشاريين مقيدين بنقابة المهندسين عن السلامة الإنشائية للوحدة المخالفة وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب، والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن تنتهى من أعمالها مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الأوراق المطلوبة.

ويعتبر التقرير الهندسى المشار إليه محررا رسميا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات. وفى جميع الأحوال لا تُقبل طلبات التصالح إذا كانت واجهات المبنى المخالف كاملة التشطيب والدهان على النحو المبين باللائحة التنفيذية.