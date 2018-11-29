انت الان تتابع الأردن تخفض أسعار البنزين والغاز 9% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٣:١٨ م

الملك عبد الله الثاني

خفضت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، أسعار البنزين بصنفيه (90 و90) بنسبة 9%، فيما خفضت أسعار والغاز والديزل بنسبة 3%، إذ قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تخفيض أسعار البنزين أوكتان 90 إلى 750 فلسا للتر الواحد بدلا من 825 فلسا للتر الواحد، والبنزين أوكتان 95 إلى 965 فلسا للتر بدلا من 1060 فلسا للتر، وتخفيض سعر مادتي الكاز والسولار إلى 605 فلسات للتر بدلا من 625 فلسا للتر الواحد، وتثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير، وذلك حسبما ذكر موقع "الغد" الأردني.

فيما تضمنت التسعيرة الشهرية سعر بيع الغاز الطبيعي للصناعات (واصل أرض المصنع) والذي بلغ 7.459 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وتم تثبيت سعر بيع الغاز الطبيعي المنتج من حقل الريشة عند 4.00 دينار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.اقرأ أيضا| ملك الأردن يكلف حكومة الملقي بتصريف الأعمالوكان الملك الأردني