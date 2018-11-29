كم تنفق السيدات الأولى في أمريكا على التجميل؟

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تباينت مستويات الاهتمام بالتجميل والموضة على مدى العقود الماضية في البيت الأبيض، فبعض زوجات الرؤساء أنفقن ملايين الدولارات من أجل الظهور بمظهر رائع في المناسبات.

دومًا ما يكون الجمال عنوان وسمة ملازمة للسيدة الأولى في أي دولة حول العالم، إلا أن زوجات الرؤساء في الولايات المتحدة الأمريكية، كان لهن نسق مغاير ومختلف في التعامل مع هذا الأمر، سواء فيما يتعلق بشكل الإنفاق على التجميل أو مستوياته المختلفة. وعلى مدى العقود الماضية، استطاعت العديد من زوجات الرؤساء في البيت الأبيض أن يظهرن مستويات رائعة من الجمال والاهتمام بالشكل الخارجي، بجانب إضافة لمسات أنيقة على ملابسهم، بما يتناسب مع وضع وقدرات الولايات المتحدة كأقوى وأكبر دولة بالعالم.

ميلانيا ترامب اعتقدت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فور ظهورها برفقة زوجها خلال حفل التنصيب أنها قد تكون الأكثر إنفاقًا على مستحضرات التجميل والأزياء والموضة، خاصة وأنها بدت على قدر كبير من الجمال. ميلانيا التي بالفعل -وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز- مولعة بالموضة والأزياء،

ميلانيا ترامب اعتقدت الأوساط السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم فور ظهورها برفقة زوجها خلال حفل التنصيب أنها قد تكون الأكثر إنفاقًا على مستحضرات التجميل والأزياء والموضة، خاصة وأنها بدت على قدر كبير من الجمال. ميلانيا التي بالفعل -وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز- مولعة بالموضة والأزياء، لم تكن من زوجات الرؤساء الأمريكيات اللاتي ينفقن أموال طائلة على مستحضرات التجميل وزينة الوجه بشكل خاص. إحداها للقذافي.. سيارات الرؤساء الخارقة في العالم وأكدت الصحيفة الأمريكية أن ميلانيا ترامب تنفق فقط ألف دولار للزينة للظهور لمرة واحدة فقط، وهو ما يعني أنها واحدة من أقل السيدات الأولى في الولايات المتحدة، إنفاقًا على هذا المجال، وإن كانت لا تعارض في شراء أغلى الأزياء وأكثرها غرابة من ماركات مختلفة دون الاعتبار لجنسيتها. ميشيل أوباما ميشيل أوباما واحدة من بين زوجات الرؤساء اللاتي كثر حولهن الحديث فيما يتعلق بالإنفاق على الزينة والموضة، وإن كانت تلك التكهنات كانت على قدر كبير من الدقة.

وخلال عام 2009، كشف البيت الأبيض عن تعيين فريق تجميل كامل بدوام كلي في البيت الأبيض للاهتمام بمظهر السيدة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية. وكشف البيت الأبيض وقتها أن هذا الفريق يتقاضى مليون و750 ألف دولار شهريًا، نظير قيامه بعمل المكياج الخاص بميشيل أوباما. لورا بوش

لم تكن زوجة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن من سيدات الولايات المتحدة الأوائل التي كثرت حولهم أحدايث الإنفاق على التجميل ومستحضراته خلال فترة تواجدها بالبيت الأبيض. أحدهم احترف الكرة.. الميول الرياضية لزعماء العالم وعلى الرغم من انشغال العالم بسياسات زوجها في العديد من مراحل تواجده على رأس قيادة البيت الأبيض، إلا أن ذلك لم يمنع من نشر عدد من التقارير العالمية بعض التفاصيل عن حياتها كسيدة أولى في الولايات المتحدة. ونشرت مجلة "فوج" الأمريكية تقرير عن الفوارق الخاصة بمستويات إنفاق لورا بوش وميشيل أوباما على التجميل خلال تواجدهما في البياض الأبيض، لتؤكد أن فريق التجميل الخاص بزوجة بوش كان يتقاضى 1.1 مليون دولار شهريًا نظير العناية بجمال السيدة الأولى في واشنطن. هيلاري كلينتون هيلاري كلينتون انقسم الحديث عن شغف السيدة الأولى السابقة والمرشحة للانتخابات الرئاسية الماضية في الولايات المتحدة، بمستحضرات التجميل والموضة إلى فترتين، الأولى في تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت زوجة بيل كلينتون لا تز ال في البيت الأبيض. أحدها كان فندقا.. قصور رئاسية تحكي تاريخ الشعوب وفي تلك الفترة أقر عدد من العاملين بالبيت الأبيض -وفقًا لمجلة فوج- أن وجه الإنفاق الأبرز لدى هيلاري كان على العناية بالشعر. المرحلة الثانية كانت عندما أعلنت كلينتون ترشحها لخوض السباق الرئاسي ضد ترامب، وحينها كشفت أنها قضت أكثر من 600 ساعة على "كرسي التجميل" لتبدو بالمظهر الذي كانت عليه خلال الفترة التي سبقت فشلها في الوصول إلى البيت الأبيض، كما أكدت أنها أنفقت ما يزيد عن 160 ألف دولار على التجميل في التجمعات الانتخابية في تلك الفترة. باربرا بوش باربرا بوش لم تكن كثيرة الإنفاق على التجميل أثناء تواجدها في البيت الأبيض، واكتفت بانتداب فريق خاص بالزينة والموضة عند المناسبات وليس بشكل دائم كما فعلت ميشيل أوباما. بوتين وأوباما وترامب.. الانتماءات الكروية للسياسيين ولم تذكر وسائل الإعلام الأمريكية في ذلك الوقت أي أمور غير معهودة في ملابس أو مظهر باربرا بوش في مطلع التسعينيات من القرن الماضي.

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