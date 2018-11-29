انت الان تتابع 99 مستوطنًا يقتحمون «الأقصى» في حراسة قوات الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٢:٥٣ م

اقتحم 99 مستوطنا إسرائيليا، اليوم الخميس، المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وقال شهود عيان، إن نحو 51 طالبا من معاهد تلمودية، و20 عنصرا من شرطة الاحتلال بملابس مدنية اقتحموا المسجد المبارك، وتجولوا في أنحائه، وسط محاولات متكررة لإقامة شعائر تلمودية، وذلك إلى جانب الـ99 مستوطنا، من ناحية أخرى، اقتحم مستوطنون، المنطقة الأثرية في «بلدة سبسطية» شمال غرب نابلس، وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، إن نحو 50 مستوطنا، اقتحموا الموقع الأثري، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عازم، أن البلدة شهدت الليلة الماضية، مواجهات مع جنود الاحتلال، الذين اطلقوا النار وألحقوا أضرارا بإنارة أعمدة الكهرباء في محاولة لنصب كمائن واعتقال عدد من الشبان. يشار إلى أن الاحتلال يستهدف ومنذ فترة طويلة مقبرة باب الرحمة، من خلال اقتطاع أجزاء واسعة منها لصالح ما يسمى إقامة حدائق طبيعية "تلمودية"