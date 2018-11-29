الان تتابع “دويتشه تيليكوم” تقطع الاتصالات عن أكبر بنك إيراني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن “سفارة الولايات المتحدة في برلين أكدت أن شركة (دويتشه تيليكوم) قطعت خدمات الهاتف والإنترنت عن (بنك ميلي الإيراني)، أكبر مصارف إيران”. وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن البنك “يعمل على نقل الأموال للجماعات الإرهابية التي تعمل لحساب النظام الإيراني”.

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