الان تتابع الرئيس التونسي: حركة النهضة هددتني شخصيا ولن أسمح بذلك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تونس - الخليج 365:
كشف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، منذ قليل، عن تلقيه تهديدات مباشرة من قبل “حركة النهضة” التوسية.
وقال السبسي: حركة النهضة هددتني شخصيا ولن أسمح بذلك، مضيفا أن “كل العالم أصبح يعرف أن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا”.
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