الان تتابع الرئيس التونسي: حركة النهضة هددتني شخصيا ولن أسمح بذلك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تونس - الخليج 365:

كشف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، منذ قليل، عن تلقيه تهديدات مباشرة من قبل “حركة النهضة” التوسية.

وقال السبسي: حركة النهضة هددتني شخصيا ولن أسمح بذلك، مضيفا أن “كل العالم أصبح يعرف أن حركة النهضة تمتلك جهازا سريا”.