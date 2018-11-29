الجنيدي يوجه رسالة هامة للمسافرين عبر منفذ الوديعة

دعا نائب مدير عام منفذ الوديعة الحدودي مع المملكة العربية السعودية الشقيقة العقيد أحمد محمد الجنيدي جميع شركات نقل المعتمرين الى تنظيم عملية التفويج في نقل المعتمرين الى الاراضي المقدسة عبر منفذ الوديعة.

مؤكداً ضرورة تعليق الرحلات اليومية لفترة ثلاثة ايام على الأقل وذلك حتى يتسنى تخفيف التزاحم الشديد بالمنفذ ويتمكن مايزيد عن 3000 معتمر من الدخول حيث اغلبهم مايزال عالق منذ ثلاثة ايام واكثر وذلك بسبب المساربة والتزاحم.

مشيرا الى ان المنفذ يشهد ضغط غير مسبوق في ظل تدفق المعتمرين وبصورة عشوائية من شركات النقل ما تسبب في تكدس الباصات التي وصل عددها حتى مساء يوم الإربعاء 60 باصاً الامر الذي ادى الى خلق متاعب ومعاناة للمسافرين والحق بهم الضرر الجسدي والنفسي في ظل وجود البرد القارس في المنطقة مع ضعف الخدمات في الجانب الإنساني.

داعيا المواطنين الى التريث عن السفر حتى يتم انهى التزاحم حرصا عليهم من تعرضهم للمتاعب والمعاناة وامراض البرد.