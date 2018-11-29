مسئول أمني سابق يرشح نفسه في انتخابات أفغانستان الرئاسية

أعلن حليف سابق للرئيس الأفغاني أشرف غني، كان واحدا من أقوى المسئولين الأمنيين في الحكومة المدعومة من الغرب قبل استقالته المفاجئة هذا العام، أنه يعتزم الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وسيخوض محمد حنيف أطمار، المستشار السابق للأمن القومي، الذي كان يعتبر ثاني أقوى مسئول في الحكومة، السباق الانتخابي أمام رئيسه السابق في الانتخابات المقررة في 20 أبريل.

وفي الوقت الذي تسيطر فيه حركة طالبان، التي تزداد جرأة، على مساحات كبيرة من أفغانستان، ويستمر العنف في جميع أنحاء البلاد، تتحول الانتخابات إلى تحد كبير بالنسبة للحكومة، في ظل تزايد التكهنات بتأجيلها.

كما تواجه الحملات الانتخابية عقبات بسبب مساعي بدء عملية سلام مع طالبان، التي استبعدت الحوار مع حكومة غني لأنها تعتبرها نظاما غير مشروع مفروضا من الأجانب.

وخلال إعلانه ترشحه في مقابلة مع تليفزيون "تولو" الإخباري، في وقت متأخر أمس الأربعاء، قال أطمار إنه سيرحب بالمحادثات مع طالبان بشرط ألا تتغير أسس الدستور التي تشمل حقوق الإنسان والمرأة.

وقال: "نرحب بعودتهم للمنظومة من أجل سلام دائم وثابت، لكن نظام حكم طالبان غير مقبول".

وكان أطمار استقال، في أواخر أغسطس، بسبب خلافات خطيرة تتعلق بنهج الرئيس في عملية السلام.

