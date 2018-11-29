بومبيو : دعم إيران سمح للحوثيين بمواصلة الحرب إلى أبعد مما يمكن

إتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إيران بتمويل وتسليح وتقديم المساعدة والدعم لميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن .

وقال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن هذا الدعم هو ما سمح للحوثيين بمواصلة القتال إلى أبعد مما يمكن .. لافتاً إلى أنهم على أعتاب السماح للمبعوث الدولي إلى اليمن، مارتن غريفيث،في ديسمبر، بجمع الأطراف معا .

وأضاف "ونأمل في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في اليمن. لذا، فمن وجهة نظر الإدارة، الوزير ماتيس، وأنا، فإن تمرير قرار في هذه المرحلة يقوض ذلك، كما نأمل أن لا يزعزع الإيرانيون هذه الفرصة لإيجاد حل للحرب الأهلية وإعطاء الجميع الفرصة لحل أزمة إنسانية هائلة في اليمن اليوم".

وأوضح بومبيو أنه ووزير الدفاع ماتيس، أطلعا جميع أعضاء مجلس الشيوخ عن سياسة الولايات المتحدة في اليمن، وسياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية. كما تحدثا أيضا عن جريمة القتل الشنيعة لجمال خاشقجي.