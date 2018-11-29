البحرين تتهم إيران بمحاولة عرقلة الانتخابات

اتهمت مملكة البحرين اليوم إيران بمحاولتها عرقلة الانتخابات النيابية والبلدية الاخيرة خلال العديد من دعوات المقاطعة.

وقال وزير الاعلام البحريني علي الرميحي في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية، أن دعوات المقاطعة التي دعمتها إيران لم تقتصر على فترة ما قبل الانتخابات ولكنها امتدت إلى يوم الاقتراع الذي شهد تلقي البحرينيين عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي تقول إن أسماءهم قد حذفت من الكشوف، في محاولة واضحة للتأثير سلبا على سير الانتخابات.

وأضاف: "لكن وعي الشعب كان كبيرا، وجاء إقباله على هذه الانتخابات هو الأكبر في تاريخ مملكة البحرين السياسي".

انتخابات البحرين

وأعرب الوزير عن انزعاجه من "تشكيك البعض في وجود تدخلات إيرانية بالبحرين، رغم توثيق هذه التدخلات بالأدلة وإدانتها من قبل منظمات خليجية وعربية وإسلامية، فضلا عن نجاح الأمن البحريني في الكشف عن بعض الشبكات والخلايا الإرهابية المرتبطة بإيران، والتقدم بشكاوى رسمية بشأنها إلى الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية".

واستنكر وزير الإعلام "الدور الخبيث الذي يقوم به الإعلام القطري حاليا لتشويه الرموز العربية والإسلامية، وهو ما برز مؤخرًا في استهدافه لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز".