روسيا تستنكر طلب أوكرانيا الدعم من الناتو

استنكرت روسيا مطالبة أوكرانيا حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالتدخل بعد الاشتباك البحري الذي وقع في مياه منطقة القرم المتنازع عليها بين روسيا وأوكرانيا، وقالت إن مثل هذا الإجراء قد يؤدي إلى تصاعد العنف.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن المتحدث باسم الكرملين القول إن القيادة الأوكرانية تسعى إلى “تأجيج التوترات بصورة أكبر” بما “يخدم المصالح السياسية الداخلية” للرئيس بترو بوروشينكو قبل الانتخابات.

كان بوروشينكو دعا الحلف إلى إرسال سفن إلى بحر آزوف “لدعم أوكرانيا وتوفير الأمن”.

د ب ا

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