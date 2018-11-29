شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عبد الله زين يطالب بالتوسع فى إنشاء الموانئ الجافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد عبد الله زين، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، بطلب إحاطة بشأن ضرورة اتخاذ الخطوات لتطوير الموانئ الجافة والتوسع فى إنشاء الموانئ البرية فى مصر لتنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمار.

وأوضح "زين" فى بيان له اليوم، أنه من المستهدف أن يتم نقل البضائع من وإلى هذه الموانئ عن طريق شبكة السكك الحديدية، إضافة إلى إنشاء عدد جديد من الموانئ الجافة واللوجيستية لخدمة المجتمع التجارى والحفاظ على شبكة الطرق لاستخدامها فى حركة السفر والنشاط السياحى الدولى ونقل بضائع التجارة الدولية من صادرات وواردات، حيث تلعب الموانئ الجافة دوراً حيويا فى تداول الحاويات ودعم التجارة الدولية.

وأكد على ضرورة الاهتمام بالنواحى التدريبية الخاصة بالعاملين بالموانئ، باعتبار العنصر البشرى أحد أهم عوامل نجاح المنظومة، ووضع خطة تشمل الموانيء الجافة والمناطق اللوجيستية مع اختيار المواقع وفقاً لأسس علمية، لافتا إلى أن هذه الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية سوف تنشأ فى كل من مدن لتطوير حركة التجارة من خلال عبور الحافلات والشاحنات وتجارة الترانزيت بين المشرق والمغرب العربى مما يساهم فى دعم إقامة منطقة التجارة الحرة العربية، وكذلك رفع العبء عن الموانى البحرية والحد من تكدس البضائع وتفعيل نشاط الحاويات بها.