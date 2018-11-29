شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد السلاب: الرئيس نجح فى حماية الفقراء من دفع فاتورة الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النائب محمد السلاب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بالقضايا التى استعرضها الدكتور محمد معيط وزير المالية مع شبكة بلومبرج الأمريكية والتى أكد فيها إن مصر لن تطلب تمويلا إضافيا من صندوق النقد الدولى عندما ينتهى البرنامج الحالى الخاص باقتراض 12 مليار دولار، العام المقبل، وأنها ستحافظ فقط على علاقة أكثر مرونة مع الصندوق لطمأنة المستثمرين.

وثمن "السلاب" خلال بيان اليوم، تأكيد الشبكة الأمريكية على أن الأجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى والتى بدأت بتحرير عملتها فى نوفمبر 2016، مما ساعد على تأمين قرض صندوق النقد الدولى لدعم عملية الإصلاح الذى يهدف إلى خفض عجز الميزانية إلى 8.1% من الناتج المحلى الإجمالى بحلول منتصف عام 2019، مؤكدا أن تصريحات الدكتور محمد معيط وما أكدت عليه الشبكة الأمريكية هو دليل قاطع على نجاح مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تنفيذ برنامج ومسيرة الإصلاح الاقتصادى.

وأكد النائب أن عدم طلب مصر لأى تمويل إضافى من صندوق النقد الدولى فى ضوء تصريحات وزير المالية، إنما هو دليل قاطع على نجاح سياسات مصر الاقتصادية، وأنها تسير فى الطريق الصحيح، مؤكدا أن مصر هى الدولة الوحيدة التى نجحت فى تنفيذ برنامج إصلاحى رفيع المستوى، نجح فيه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عدم تحميل الفقراء والبسطاء من الشعب المصرى العظيم أى أعباء إضافية خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لحماية الطبقات الكادحة من تحمل فاتورة الإصلاح الاقتصادى.

وقال "السلاب" إن وزير المالية يستحق التحية لأنه نجح بكل كفاءة واقتدار فى إدارة وزارة المالية بأسلوب علمى وغير تقليدى ونجح فى توفير أى اعتمادات مالية إضافية من خارج الموازنة العامة للدولة لدعم الخدمات الاجتماعية وتوفير السلع الأساسية والتموينية والخدمات الصحية، خاصة الأدوية للمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين.

وأشاد النائب بدور الشعب المصرى فى تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادى وصبره وجلده، مؤكدا أن هذا الشعب يستحق وصف الرئيس السيسى له أمام العالم كله بأنه بطل الإصلاح الاقتصادى المصرى.