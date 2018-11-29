شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة حكومية من وزارة التموين للبرلمان بشأن حل مشكلات البطاقات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطابا إلى مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، للرد على طلب الإحاطة الموجه للدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمقدم من النائب مصطفى الجندى، بشأن مشكلات البطاقات التموينية وإضافة المواليد الجدد وتأخر استلام البطاقات وصعوبة استخراج بدل الفاقد للبطاقات التموينية وسياسة الحكومة بشأن صعوبة استخراج بدل الفاقد لبطاقات التموين.

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى المذكرة المرسلة للبرلمان، أنه تم اتخاذ جميع الخطوات الخاصة بمنظومة التأمين الجديدة لتلافى جميع المشكلات الخاصة بالبطاقات التموينية، مشيرة إلى أنه لإحكام الرقابة على حل مشكلات البطاقات التموينية، فإن مركز معلومات الإنتاج الحربى يقوم بمراجعة بيانات البطاقات التموينية مع هيئة الرقابة الإدارية.

وأوضحت الوزارة أنه لا يتم إضافة أى فرد على البطاقات التموينية إلا إذا كان موجودا فى قاعدة البيانات،

وفيما يلى نص رد الدكتور على المصيلحى على النائب مصطفى الجندى :