شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن إطلاق المرحلة الـ2 لمبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى.. رئيس الوزراء: تم الكشف على 11 مليون و500 مواطن.. وزيرة الصحة: نستهدف أكثر من 20 مليون.. التعليم: مليون و250 ألف طالب ثانوى بالمرحلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رئيس الوزراء: 11 مليون 500 ألف مواطن تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى للقضاء على فيروس سيمصطفى مدبولى: 7% من المواطنين الذين تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى ثبت إصابتهم بالسمنة والضغط والقلبوزير التربية والتعليم: إجراء الفحص يستلزم توقيع إقرار بموافقة ولى أمر كل طالبوزير التعليم العالى: المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية السبت القادم، مطلع ديسمبر 2018، فى 11 محافظة.

وأضاف رئيس الوزراء فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن ملف التعليم والصحة من أهم أولويات الحكومة، مؤكدا حرص الحكومة على التركيز على بناء الإنسان المصرى.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أن المرحلة الأولى من مبادرة رئيس الوزراء للقضاء على فيروس سى، شملت 11 مليون و500 ألف مواطن تم الكشف عليهم حتى الساعة 12 ظهر اليوم الخميس.

وأشار مصطفى مدبولى إلى أن 5% هم من ثبت حملهم لفيروس سى خلال المرحلة الأولى، موضحا أن خلال الكشف على فيروس سى يتم أيضا الكشف عن الأمراض غير السارية، لافتا إلى أن غالبية عمليات القلب المفتوح بالمستشفيات للشباب لإصابة نسبة كبيرة منهم بالضغط والسمنة .

وأوضح رئيس الوزراء أن 7% من المواطنين الذين تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى ثبت إصابتهم بالسمنة والضغط والقلب.

ولفت مصطفى مدبولى إلى أن المصابين بفيروس سى مع مرور الوقت فى حالة عدم العلاج من المقدر إصابتهم بفشل كلوى ويكونوا بحاجة لتغيير الكبد، لافتا إلى أن زيادة معدل الفقر للأسرة المصرية أحد أسبابه هو إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض خطير.

وأوضح رئيس الوزراء أن فيروس سى موجود بين الأعمار الصغيرة حيث ثبت إصابة شباب فى سن العشرينات بالفيروس، موضحا أن الحكومة حريصة على صحة المواطنين والتوسع فى برنامج القضاء على فيروس سى ليشمل طلاب المدارس الثانوى والجامعات.

وأكد مصطفى مدبولى على أن برنامجى القضاء على فيروس سى وقوائم الانتظار للحالات الحرجة هو بداية للتأمين الصحى الشامل، مشددا على أننا بحاجة لتطوير التعليم، وأن أى نظام أو شئ جديد بالتأكيد يواجه بتحفز.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية تبدأ مطلع ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2019 .

وأوضحت وزيرة الصحة أن محافظات المرحلة الثانية المقرر إطلاق المبادرة بها هى: البحر الأحمر، شمال سيناء، القاهرة، الإسماعيلية، السويس، كفر الشيخ، المنوفية، بنى سويف، سوهاج، أسوان، الأقصر.

ولفتت وزيرة الصحة إلى أنه من المستهدف أن يصل عدد المواطنين المقرر إجراء المسح لهم إلى أكثر من 20 مليون مواطن، من خلال نحو 1877 نقطة على مستوى تلك المحافظات، بالإضافة إلى نقاط المسح المتحركة بالقاهرة والتى تبلغ نحو 857 نقطة مسح، بإجمالى فرق طبية تصل إلى 6486 فرقة.

وأشارت الدكتورة هالة زايد، إلى أن التكليف الرئاسى للمبادرة كان يوم 6 يوليو 2018، والمرحلة الأولى انطلقت يوم 1 أكتوبر الماضي

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن منافذ العلاج لفيروس سى متواجدة فى كافة أنحاء الجمهورية وتم إنشاء 90 مركز على مستوى الجمهورية لعلاج السمنة والأمراض غير السارية، موضحه أن 10% من المواطنين ممن تم الكشف عليهم بالمرحلة الأولى لفيروس سى فضلوا العلاج على نفقاتهم الخاصة.

وذكرت وزيرة الصحة أن هناك 6 مليون طالب ثانوى سيتم إجراء الكشف عليهم ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى.

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الاستعدادات للمرحلة الثانية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية بدأ الإعداد لها منذ ما يقرب من شهر تقريبا، موضحه أن هناك حملة طرق أبواب لحث المواطنين على المشاركة فى الحملة، وأن الحملة فرصة للمواطنين للاطمئنان على صحتهم والأمراض غير السارية لديهم.

وقال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن المرحلة الأولى للكشف على طلاب الثانوى ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية تنطلق الأسبوع القادم فى 9 محافظات وتستهدف مليون و250 ألف طالب.

وأشار طارق شوقى إلى أن إجمالى عدد المدارس بالمرحلة الأولى للمبادرة 2206 مدرسة و380 فريق مكلف بإجراء المسح فى المدارس، وأن إجراء الفحص يستلزم توقيع إقرار بموافقة ولى أمر كل طالب على إجراء الفحص لأن طلاب الثانوية غير مسئولين قانونيا.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، إن المستشفيات الجامعية تتعاون مع وزارة الصحة بشكل مكثف فيما يتعلق بتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضاف وزير التعليم العالى أن 110 مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية، تقوم بدورها فى علاج من ثبت إصابتهم بفيروس سى، لسد العجز والفجوات، وان المستشفيات الجامعية تعالج سنويا 18 مليون مريض منهم 2.5 مليون مريض داخلى، مؤكدا أن هذه المستشفيات حققت نتائج طيبة فيما يتعلق بمبادرة تقليل قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وأوضح وزير التعليم العالى أن هناك 19063 حالة تم علاجها ضمن قوائم الانتظار من بينهم إجراء أكثر من 12ألف عملية قلب مفتوح و10 ألف عملية قسطرة و60 عملية زراعة كبد و125 عملية زراعة كلى.