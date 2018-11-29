"قومي حقوق الإنسان" يستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

هايدي أيمن

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان أحمد سعيد التميمي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني، اليوم الخميس، حيث استقبله الأمين العام للمجلس السفير مخلص قطب. وحضر اللقاء السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى مصر وحسام عرفات وكيل دائرة حقوق الإنسان. وقدم السفير مخلص قطب للوفد الفلسطيني عرضا لدور ومهام المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة تساعد الحكومة في إبداء المشورة لتعزيز مسيرة حقوق الإنسان. وقد أكد استعداد المجلس لمساعدة الهيئة...

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