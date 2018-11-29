التحالف العربي يسلم خفر السواحل اليمني مهمة التأمين في حضرموت

المصدر: إكسترا نيوز
كتب: سمر سليمان
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسميا مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.
وذكر التحالف العربي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات خفر السواحل اليمني تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.
يذكر أن سواحل محافظة حضرموت تمتد على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.
وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت أمس انطلاق مهمة (القبضة الحديدية)، لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن.
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