التحالف العربي يسلم خفر السواحل اليمني مهمة التأمين في حضرموت

المصدر: إكسترا نيوز

كتب: سمر سليمان

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، أن قواته سلمت رسميا مهام تأمين الموانئ والشريط الساحلي بمحافظة حضرموت إلى مصلحة خفر السواحل اليمنية.

وذكر التحالف العربي - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية - أن قوات خفر السواحل اليمني تسلمت من التحالف زوارق مجهزة بأسلحة، وأجهزة اتصالات ورادارات متطورة، لحراسة وحماية السواحل اليمنية.

يذكر أن سواحل محافظة حضرموت تمتد على طول 350 كيلومترا، ويوجد بها 7 موانئ رئيسية، وعشرات المرافئ الصغيرة.

وكانت قيادة المنطقة العسكرية الثانية في اليمن أعلنت أمس انطلاق مهمة (القبضة الحديدية)، لتوسيع الانتشار العسكري غربي المكلا، عاصمة حضرموت في اليمن.