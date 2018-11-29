أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، أن مصر استضافت منذ يونيو 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، لتوحيد المؤسسة العسكرية. وأشار الوزير المصري أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ليبيا، والذي تستضيفه العاصمة السودانية الخرطوم، إلى أنه تم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع...

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري: التوصل إلى وثائق تفصيلية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبيبة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الموجز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الموجز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .