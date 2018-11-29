استقبل رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان مديرة ثانوية الشهيد حسن قصير السيدة رحمة الحاج على راس وفد من اساتذة وطلاب الثانوية بحضور امين عام المجلس نزيه جمول، اطلعت سماحته على نشاطات الثانوية ومشاريعها والنجاحات التي حققتها في الامتحانات الرسمية وهنأت سماحته بحلول عيدي المولد النبوي الشريف والاستقلال وقدمت درعا بالمناسبة.
وبارك قبلان "بكل جهد يبذل من قبل المؤسسات التربوية لتنشئة جيل رسالي مؤمن يلتزم بأوامر الله ويبتعد عن نواهيه ويسهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع، فالمطلوب منا جميعا ان نعمل لتحصين اجيالنا بالايمان والورع والعلم ليكون المستقبل المشرق سمة مجتمعاتنا واواطاننا".
وشدد على "ضرورة ان يتسلح اللبنانيون بالعلم والايمان فتبذل المؤسسات التربوية جهودها لترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس ابنائنا ليكونوا نواة صالحة تعمل لخدمة الوطن وشعبه".
شكرا لقرائتكم خبر عن قبلان استقبل وفدا من أساتذة وطلاب ثانوية حسن قصير على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .