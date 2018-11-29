قبلان استقبل وفدا من أساتذة وطلاب ثانوية حسن قصير

استقبل رئيس ​المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى​ الشيخ ​عبد الأمير قبلان​ مديرة ثانوية الشهيد ​حسن قصير​ السيدة رحمة الحاج على راس وفد من اساتذة وطلاب الثانوية بحضور امين عام المجلس نزيه جمول، اطلعت سماحته على نشاطات الثانوية ومشاريعها والنجاحات التي حققتها في ​الامتحانات الرسمية​ وهنأت سماحته بحلول عيدي ​المولد النبوي​ الشريف و​الاستقلال​ وقدمت درعا بالمناسبة.

وبارك قبلان "بكل جهد يبذل من قبل ​المؤسسات التربوية​ لتنشئة جيل رسالي مؤمن يلتزم بأوامر الله ويبتعد عن نواهيه ويسهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع، فالمطلوب منا جميعا ان نعمل لتحصين اجيالنا بالايمان والورع والعلم ليكون المستقبل المشرق سمة مجتمعاتنا واواطاننا".

وشدد على "ضرورة ان يتسلح ​اللبنانيون​ بالعلم والايمان فتبذل المؤسسات التربوية جهودها لترسيخ القيم الدينية والوطنية في نفوس ابنائنا ليكونوا نواة صالحة تعمل لخدمة الوطن وشعبه".