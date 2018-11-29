وهاب: تقدمنا بشكوى ضد الحريري ومعاونيه على خلفية اليافطات التي تضمنت شتائم

لفت رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى "أننا تقدمنا بشكوى ضد رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ ومعاونيه على خلفية اليافطات التي تضمنت شتائم وتهديد بالقتل والتي سبقت الفيديو المسرب وننتظر مدعي عام التمييز لنرى توازن ​القضاء​".

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