اللواء عثمان استقبل مفتي بعلبك - الهرمل

استقبل المدير العام لقوى الأمن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، مفتي بعلبك - الهرمل الشيخ ​خالد الصلح​ يرافقه مستشار ​دار الفتوى​ الحاج ​محمد ياسين​، في زيارة جرى في خلالها بحث أمور بقاعية عامة.

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