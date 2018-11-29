أوجيرو: قطع خطوط هاتفية لتمديد كابل في سنترال بدنايل

اعلنت هيئة "اوجيرو" ان فرقها الفنية في ​البقاع​ تقوم بتمديد كابل 1200 خط جديد يغذي بلدتي ​تمنين الفوقا​ و​تمنين التحتا​ التابعتين لسنترال ​بدنايل​ - زحلة، وعليه ستضطر الى قطع الخطوط الهاتفية عن الكابل المذكور يومي الخميس في 29/11/2018 والجمعة 30/11/2018 على ان تعود تدريجيا فور إنجاز الأعمال.

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