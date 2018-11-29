النشرة: المسلحون استهدفوا بلدات بريف حماه الشمالي بعدد من القذائف

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن المجموعات المسلحة استهدفت بشكل مكثف بلدات مريود وصوران وتل بزام بريف حماه الشمالي بعدد من القذائف الصاروخية ووحدات الجيش السوري ترد على مصادر اطلاق النار وتستهدف المسلحين في أطراف مدينتي اللطامنة و مورك وقريتي لطمين والاربعين شمالا وتحقق اصابات مباشرة في صفوفهم.
وأصيب مدنيان إثنان أحدهما إصابته حرجة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المجموعات المسلحة في منطقة المزيرعة غرب السلمية بريف حماه الشرقي كما اصيب طفل إصابة خطرة جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي في محيط قرية عقيربات بالريف الشرقي لحماه.
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