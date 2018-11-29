سامح شكري: التوصل إلى وثائق تفصيلية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبيبة

أعلن وزير الخارجية المصري ​سامح شكري​ أمام الاجتماع الوزاري الثاني عشر لآلية دول جوار ​ليبيا​، والذي تستضيفه العاصمة السودانية ​الخرطوم​ أن "مصر استضافت منذ حزيران 2017 ست جولات للحوار بين العسكريين الليبيين الذين يمثلون مختلف مناطق ليبيا، لتوحيد ​المؤسسة العسكرية​"، مشيراً إلى أنه "تم التوصل إلى عدد من الوثائق التفصيلية ولم يتبق سوى التوقيع عليها واعتمادها من قبل القيادات الليبية".

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