ترامب: لا أستبعد إصدار عفو رئاسي عن مدير حملتي السابق بول مانافورت

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى انه لا يستبعد "إصدار عفو رئاسي عن مدير حملتي السابق ​بول مانافورت​ الملاحق من قبل المحقق الخاص في قضية التدخل الروسي في ​الانتخابات​ ​روبرت مولر​".

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