انتصار مدغشقر يقود صقور الجديان للتقدم 8 مراكز بالتصنيف الدولي

تقدم المنتخب السوداني الأول لكرة القدم ثمانية مراكز ليصل المركز 127 بعد ان كان 135 في الشهر الماضي، وذلك بفضل فوزه على مدغشقر1/3 يوم 18 نوفمبر الحالي في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائي أمم افريقيا 2019م، وعلى الصعيد العربي تراجع منتخب تونس، فبعد تصدره تصنيف المنتخبات العربية والإفريقية، باحتلاله المركز الـ22 على العالم، الشهر الماضي، تراجع للمركز الـ26، ليحتل المرتبة الثانية إفريقيًا، بعد السنغال (23)، لكنه ظل الأول عربيًا.

واصل المنتخب البلجيكي، انفراده بصدارة التصنيف الشهري للفيفا، الذي صدر اليوم الخميس.

وتصدر “الشياطين الحمر” تصنيف نوفمبر، بفارق نقطة واحدة فقط عن فرنسا، بواقع 1727 نقطة مقابل 1726 للديوك.وبذلك ظل الفارق نقطة واحدة بين المنتخبين، للشهر الثاني على التوالي.

وظل المنتخب البرازيلي بالمركز الثالث، بـ(1676) نقطة، بينما جاء المنتخب الكرواتي رابعًا، ومن ثم إنجلترا بالمركز الخامس.

وتقدم المنتخب البرتغالي مرتبة واحدة، من المركز السابع إلى السادس.

وتراجعت أوروجواي إلى المركز السابع، ثم جاءت سويسرا في المركز الثامن، يليها منتخب إسبانيا، في المركز التاسع، والدنمارك في المركز العاشر.

وحل المنتخب المغربي بالمركز الـ40، والثالث إفريقيًا، والثاني عربيًا، وجاء المنتخب المصري بالمركز الـ56، الثامن إفريقيًا، والثالث عربيًا.

وجاء المنتخب الجزائري في المركز 67 عالميا، حيث ثبت في نفس مركزه الشهر الفائت واحتل المرتبة الرابعة عربيا، فيما حل المنتخب السعودي في المركز الـ69، ليتقدم 3 مراكز عن الشهر الفائت، ويحتل المرتبة الخامسة عربيًا.

وتصدرت إيران تصنيف قارة آسيا، وجاءت أستراليا في المركز الثاني، ثم اليابان في المركز الثالث، وكوريا الجنوبية في المركز الرابع، والسعودية في المركز الخامس.

كما تصدرت البرازيل تصنيف أمريكا الجنوبية، وحلت اوروجواي ثانية، والأرجنتين في المركز الثالث، وكولومبيا في المركز الرابع، وتشيلي في المركز الخامس.

واحتلت المكسيك قمة تصنيف أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، وحلت أمريكا في المركز الثاني، ثم كوستاريكا في المركز الثالث، وجامايكا في المركز الرابع، وهندوراس في المركز الخامس.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)