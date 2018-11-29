لجنة المسابقات تؤجل لقاء الأمل والمريخ

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم، تأجيل مباراة الأمل عطبرة والمريخ المقرر له بعد غد السبت، إلى وقت لاحق وذلك بعد أن أرفق المريخ اليوم مستنداً من الخطوط الأثيوبية تؤكد فيه عدم وجود حجز في الثاني من ديسمبر المقبل كما أن السفر مربوط بالعودة، جاء ذلك بعد أن قام المريخ بالحجز لبعثته المغادرة فجر السبت المقبل إلى اوغندا لمواجهة فايبرز الأوغندي في الخامس من ديسمبر في إياب تمهيدي أبطال أفريقيا.
وكانت لجنة المسابقات قد رفضت طلبين للمريخ بغرض تأجيل المباراة قبل أن تعود نهار اليوم وتوافق على التأجيل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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