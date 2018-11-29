تفاصيل مقتل شاب داخل قاعة محكمة

روى الأستاذ أحمد بابكر الرفاعي تفاصيل مقتل الشاب سلمان حمدان عمر داخل إحدى القاعات بمحكمة سنجة بولاية سنار إثر تلقيه لطعنة بسكين على ظهره حيث أفاد من خلال حديثه أن المتهم والمجني عليه هما من أسرتين وقعت بينهما خصومة حول أن شقيق المتهم لقي مصرعه بطلق ناري طائش .

وتم اتهام أحد أقرباء المجني عليه الذي قتل داخل المحكمة باطلاق الأعيرة النارية ليتم اخطار الشرطة التي اتخذت كافة اجراءاتها القانونية اللازمة وعملت على ارسال فارغ الطلقة للمعامل الجنائية للإفادة حول مطابقته مع سلاح المتهم كما تم رفع الأوراق للمحكمة التي واصلت جلساتها في البلاغ وواصل المواطن أحمد بابكر قائلا وأثناء انعقاد جلسة بالمحكمة جاء تقرير المعمل الجنائي بعدم مطابقة فارغ الطلق بسلاح المتهم وعليه فإن قاضي المحكمة حدد جلسة للنطق بالحكم في القضية .

وداخل قاعة المحكمة استل أحد اقرباء المتوفي سكينه وسدد بها طعنة للمجني عليه سلمان علي ظهره ليتم نقله للمستشفى وقبل دخوله للعلاج فاضت روحه لبارئها ليتم اتخاذ الاجراءات حيال الحادثة بحسب صحيفة الدار والتحفظ على المتهم وتسليم الجثمان لذويه كما قال احمد إن المرحوم سلمان يشهد له بطيبة الخلق سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)