مصر تتجه لحظر "ببجي" بعد أن قتل الطالب معلمته

تتجه مصر لحظر لعبة شهيرة عالميًا انتشرت مؤخرًا باسم "بابجي" ويلعبها ملايين الشباب في العالم عبر "أون لاين" وتقوم على القتال بين اللاعبين الذين يدخلونها بشكل جماعي ويبدأون بتبادل إطلاق النار والقتل وسفك الدماء.

ورغم أنها لعبة افتراضية لكنها لاقت رواجًا كبيرة لمحاكاتها الكبيرة للواقع إذ يشعر اللاعبون أنهم يمارسون القتل والعنف بشكل حقيقي.

ونقلًا عن الأناضول، قالت وسائل إعلام محلية مؤخرا إن اللعبة تسببت في مقتل معلمة على يد طالب كان أحد مدمني هذه اللعبة التي تثير جدلا بين مؤيد ومعارض لها.

وأوضح النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في تصريحات متلفزة، أن "بابجي" من الألعاب الخطيرة التي تزرع العنف لدى الشباب.

وأشار إلى أنها أشد خطورة من لعبة "الحوت الأزرق"، التي تسببت في انتحار عدد من اللاعبين، في عدة دول بينها مصر، لافتًا إلى أنها لعبة تعلم العنف.

وأوضح أنه سيكون هناك اجتماع في البرلمان مع جهاز تنظيم الاتصالات، لإعلان قائمة بألعاب العنف الخطيرة الأسبوع المقبل، مشيرا أنه تم مخاطبة الجهاز لحظر اللعبة.

وقالت الداخلية المصرية قبل 5 أيام في بيان، إن لعبة لم تسمها أدت إلى قتل طالب لمعلمته شمالي البلاد. فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه بسبب إدمان الطالب المتهم للعبة قتالية عبر الإنترنت، هي لعبة بابجي.

وفي التفاصيل، ينقل الخليج 365، عن وسائل إعلامية مصرية مختلفة، أن مدرسة الكيمياء "هانم.م" تعرضت للطعن على يد طالب في الصف الأول ثانوي بينما كان يتلقى منها درسًا خصوصيًا في بيته بإحدى مناطق الإسكندرية، وقد اعترف الطالب خلال التحقيقات بأن اللعبة أوحت له بقتل المعلمة.

وأوضحت الصحف المحلية أن الطالب تحت ضغط القلق من التوجيهي وإدمانه لعبة بابجي تولدت لديه نزعة قتل الآخرين فراحت معلمته ضحية الاضطرابات النفسية لديه.

وفي أبريل / نيسان 2018، أمر النائب العام المصري نبيل صادق بحجب مواقع الألعاب الإلكترونية الخطيرة، ومنها "الحوت الأزرق"، التي تحتوى تحريضا على إيذاء النفس والآخرين.

وسبق أن أطلقت وزارتا الصحة والتعليم المصريتان، آنذاك، دعوات للتحذير من لعبة "الحوت الأزرق"، بخلاف فتوى أصدرتها دار الإفتاء تحرم المشاركة فيها.

ويشار إلى أن اللعبة بسبب إدمان المشتركين فيها، تسببت بالكثيير من الخلافات الزجية والتفككات الأسرية ما يؤدي حاليًا إلى محاربتها في خطب الجمعة والمواعظ الدينية بمختلف المساجد في العالم العربي.

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