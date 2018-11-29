السلطة: نتعرض لتهديدات هائلة للإفراج عن مسرّب عقارات

الخليج 365 | فريق التحرير

قالت مصادر مطلعة لوكالة "وفا" إن السلطة الفلسطينية تتعرض لضغوطات "هائلة"، تهدف للإفراج عن المعتقل عصام عقل المتهم بتسريب عقارات للمستوطنين في مدينة القدس المحتلة

ووفقًا لـ "وفا" فإن مصادر وصفتها بـ "رفيعة المستوى" صرّحت لها أن تهديدات بإجراءات جديّة ضد رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" حسين الشيخ.

وأضافت المصادر أن حملة الاعتقالات المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال ضد أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية، والتي شملت محافظ القدس عدنان غيث، تهدف للضغط من أجل الإفراج عن المتهم بتسريب العقارات.

وقالت إنّ ما يحدث في القدس، "هو حرب شاملة على السيادة وترسيخ الوجود، وأن الاحتلال يريد طمس أي مظاهر أو وجود فلسطيني في القدس".

وشددت المصادر لـ "وفا" أن كل الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات الاحتلال لن تجبرالسلطة الفلسطينية على تغيير موقفها على المستوى السياسي والمستويات كافة.

وأضافت، "الاحتلال وسماسرته يشنون حملة مسعورة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وخصوصاً في القدس وأراض في الضفة الفلسطينية"، محذرة من "المشبوهين الذين يشاركون في هذه الخيانة وبعض المكاتب وخصوصاً خارج الوطن".

جاءت هذه التصريحات بعد يوم من مطالبة السفير الأمريكي لدى الاحتلال "ديفيد فريدمان" بالإفراج عن عصام عقل، الحامل للجنسية الأمريكية، والمعتقل لدى السلطة الفلسطينية منذ شهرين.

وكتب فريدمان، " تحتجز السلطة الفلسطينية المواطن الأمريكي عصام عقل في السجن منذ شهرين، وهو مشتبه بارتكاب (جريمة)؟ بيع أرض لليهود"، مضيفًا، "إن سجن عقل مناقض لقيم الولايات المتحدة ولجميع الذين ينادون بقضية التعايش السلمي، نطالب بإطلاق سراحه الفوري".

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