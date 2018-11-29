كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأوكراني: سنفرض قيودا على المواطنين الروس في البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، اليوم الخميس، أنه سيفرض قيودا بحق المواطنين الروس الموجودين في أراضي أوكرانيا.

وقال الجيش الأوكراني، إن الزوارق الروسية فتحت النار على 3 من سفنه بالقرب من شبه جزيرة القرم واستولت عليها، ما أدى إلى تصعيد المواجهة على مضيق كيرتش، وهو ممر مائي رئيسي له أهمية استراتيجية بالنسبة للبلدين.