كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس التونسي: حركة النهضة هددتني شخصيا ولن أسمح بذلك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي ، اليوم الخميس، إن حركة النهضة هددته شخصياً ولن يسمح بذلك.

جاء ذلك لدى إشرافه بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي.

وقال الباجي قايد السبسي في بداية الاجتماع، حسب ما أوردته وسائل إعلام محلية، إنّ البيان الأخير لحركة النهضة الذي استنكرت فيه نشر صفحة رئاسة الجمهورية تصريحات أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي إثر لقائه برئيس الدولة، فيه تهديد لشخصه، مشددا على أنه لن يسمح بالتهديدات وأن القضاء سيكون هو الفيصل.

وأضاف السبسي، أنه يستقبل كل الأطراف دون استثناء بصفته رئيسا لتونس، مشيرا إلى أنّ ''ما أعلمته به هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي معقول''.

وأكد الرئيس التونسي أنّ الهيئة أمدته بـ ''مجلد'' من الوثائق ذات علاقة بما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة، لافتا إلى أنّ موضوع هذا الجهاز أصبح يعرفه كل العالم ولم يعد سرياً.

وشدد السبسي على أنه غير منحاز لأي طرف على حساب طرف آخر، مشيرا إلى أنه لا يعمل إلا لمصلحة تونس.

وختم كلمته متوجهاً بالكلام إلى حركة النهضة قائلا: ''إذا خلا لك الجو فبيضي وفرّخي...أما معايا أنا هذا ما يمشيش''.