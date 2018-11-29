كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأفغاني يطالب بتعزيز اقتصاد بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب الرئيس الأفغاني أشرف غني من المستثمرين والشركات الأجنبية المساعدة في تعزيز اقتصاد بلاده في مؤتمر الأمم المتحدة في جنيف.

وفي اليوم الأول من مؤتمر حول أفغانستان أمس، طالب الرئيس غني سياسات حكومته بتكثيف بيئة الاستثمار وتسهيل التجارة, وأن تسمح بالاستثمار في موارد البلاد.

وقد وعد المجلس الأوروبي المركزي بتقديم 474 مليون يورو للدعم في أفغانستان لدعم إصلاح القطاع العام ومعالجة قضايا الهجرة وفقدان المساكن.